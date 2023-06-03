Президент наголосив, що Україна не готова до "мирних" планів, які можуть призвести до заморожування війни.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія хоче повернути усі колишні держави-члени Радянського Союзу та мати повну окупацію над ними. Про це президент заявив під час інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.

Зокрема, він наголосив, що "Мінські домовленості" призвели до заморожування конфлікту, яке було вигідне лише Росії.

Президент згадав свою зустріч із лідерами "нормандської четвірки" у грудні 2019 року - Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним. Зеленський зауважив, що тоді наголошував на тому, що Росія не хотіла закінчувати війну, яка тоді тривала лише у Донецькій та Луганській областях.

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"Їй це не вигідно. І вона це перевірила і в Молдові, і в Грузії. Подивіться, що з цими державами… Їм не дали стати розвинутими державами з розвинутою економікою та високим ВВП. Їм не дали це саме заморожений конфлікт та Російська Федерація", - вважає він.

Зокрема, президент наголосив, що російські заяви про захист своїх кордонів нівелюються конфліктом у Молдові.

"Ну які у неї кордони з Молдовою?... І у цьому вся Росія. Ні до чого кордони. Вона звертає увагу лише на ті держави, які були в Радянському Союзі. Вона хоче їх повернути і мати повну окупацію над усім", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не готова до "мирних" планів, які можуть призвести до заморожування війни.

Шляхи завершення війни з Росією

Зеленський у листопаді 2022 року на саміті G20 презентував українську формулу миру, яка складається із 10 пунктів, серед яких радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виведення російських військ і припинення бойових дій; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Україна закликає інші держави підтримати формулу миру та взяти участь у саміті миру, який запланований на липень цього року, щоб висловити свої пропозиції щодо формули.

Водночас віце-президент ЄК Жозеп Боррель раніше заявив, що бачить явний намір Росії виграти війну. На його думку, Росія не піде на мирні переговори, доки не буде впевнена у своїй перемозі.

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