Тільки в Червоногригорівській громаді без електрики майже 1000 родин.

Дніпропетровщину вночі окупанти обстріляли з "Градів", пошкоджені електромережі, будинки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Всю ніч від російських "Градів" та важкої артилерії потерпала Нікопольщина… Росіяни "накрили" вогнем три громади - Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Людей не зачепило", - зазначає він.

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Резніченко повідомив, що у Нікополі пошкоджені з десяток багатоповерхових та приватних будинків, обірвані лінії електропередач.

Також у Червоногригорівській громаді понівечені дачні будинки та електромережі - без електрики майже 1000 родин. Він зазначив, що енергетики уже почали відновлення.

Удар по Дніпру 25 жовтня

Як повідомляв УНІАН, російські війська завдали ударів по Дніпру 25 жовтня пізно ввечері. Уламки снаряду впали на місцеву АЗС, після чого почалася пожежа.

Ракетний удар знищив АЗС та автівки, що стояли на її території. На жаль, під час атаки загинули дві людини. Серед загиблих - вагітна жінка, яка заживо згоріла в автомобілі.

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