28-річний хлопець та 27-річна дівчина – важкопоранені, а 30-річна жінка перебуває у середньому стані.

В Дніпрі вагітна жінка згоріла заживо в автомобілі на території автозаправної станції, в яку влучили уламки ворожої ракети ввечері 25 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

"Нічний удар забрав життя вагітної жінки та чоловіка. Росіяни атакували ракетою Дніпро. Зайнялася пожежа на автозаправці. Вагітна жінка, яка заїхала на АЗС, згоріла в машині заживо. Загинув і оператор автомийки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ракетний удар знищив АЗС та автівки, що стояли на її території.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники Дніпра ліквідували пожежу на АЗС, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу ввечері 25 жовтня.

"Пожежу було локалізовано на площі 300 м кв. а згодом ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Від ДСНС залучалося 43 особи та 11 одиниць техніки.

Удар по Дніпру 25 жовтня

Російські війська завдали ударів по Дніпру 25 жовтня пізно ввечері. Уламки снаряду впали на місцеву АЗС, спричинивши пожежу.

За оновленою інформацією станом на 7:00, в результаті атаки ворога загинуло двоє осіб, в тому числі вагітна жінка, ще четверо - госпіталізовані до лікарні з пораненнями; троє - у важкому стані.

В Офісі президента удар росіян назвали "черговим терактом". "Боягузи та військові невдахи вбивають цивільних. Інші невдахи з Тік-Току закликають "спалювати" українців", - написав у соцмережах глава ОПУ Андрій Єрмак.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що "відплата буде справедливою і неминучою".

Обстріли у Дніпропетровській області - нові дані

Окупанти знову вдарили по Нікопольському району з РСЗВ "Град". Обійшлося без жертв.

Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють.

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