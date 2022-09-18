На щастя, обійшлося без жертв серед українців.

На сьогодні українські військові проводять контрнаступ на кількох напрямках фронту. Скрізь тривають важкі бої з російськими окупантами і нашим захисникам зажди треба бути насторожі.

У Збройних Силах України у Facebook оприлюднили відео атаки окупантів по їхніх позиціях. На щастя, вона минула без жертв серед українців.

"Під час контрнаступу небезпека всюди, і постійно потрібно бути, як стиснута пружина! На відео – момент прольоту ворожого РПГ між операторами ССО України. Ніхто не постраждав", - йдеться у коментарі до відео.

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Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що звільнена майже вся територія Харківської області.

Варто наголосити, що російські окупанти атакують українські позиції по всій лінії фронту.

Успіхи ЗСУ на півдні даються дуже важкими боями і зусиллями, зазначила представник ОК "Південь" Наталія Гуменюк: "Просування не таке стрімке і швидке, як би нам хотілося, але досить результативне".

У районі ГЕС у Новій Каховці окупанти затопили 9 вагонів для побудови переправи з метою підготовки шляхів відступу.

До оборони ЗС РФ готуються як на сході (смуга Сватове - Кремінна), так і на півдні - в Херсоні. Посилено перевірки громадян, ворог продовжує захоплювати в полон цивільне населення нібито через "зв'язки з ЗСУ та СБУ".

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