Росіяни посилили тиск на цивільних на окупованих територіях після початку контрнаступу ЗСУ.

Росгвардія захопила у полон 52 мешканці окупованих РФ районів Херсонської та Запорізької областей.

Про це пише російський пропагандистський ресурс Интерфакс.

Окупанти називають це "затриманням". Стверджується, що українців викрали нібито "за зв'язки з СБУ та ЗСУ".

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Росіяни посилили тиск на цивільних на окупованих територіях після початку контрнаступу ЗСУ. В окупованому Херсоні побільшало нових підрозділів ЗС РФ, населені пункти закриваються на в'їзд і виїзд, місцевих не підпускають до переправ, погрожуючи розстрілами.

Тим часом на нещодавно деокупованих територіях Харківської області правоохоронці викрили братські могили з тілами військових ЗСУ і цивільних осіб з явними ознаками катувань.

Зокрема, один з мешканців звільненого Куп'янська згадував, як співробітники ФСБ катували тамтешніх мешканців струмом і паяльниками, а також погрожували стратами за замовчування місць перебування родичів українських захисників.

Станом на 4 вересня Україна повернула з російського полону майже 600 людей, з них сотня - цивільних. Відомо приблизні цифри депортованих українців, про які повідомляє сам агресор, - близько 3 мільйони осіб.

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