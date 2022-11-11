Аналітики відзначають, що це буде далеко не остання перемога української армії.

Ініціатива на фронті знаходиться в руках ЗСУ. Українські бійці в процесі забезпечення великої перемоги в Херсонській області.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, це буде не остання перемога бійців ЗСУ над російськими окупантами.

"Україна володіє ініціативою і знаходиться в процесі забезпечення великої перемоги в Херсоні. Припинення вогню надасть Кремлю паузу, якої він відчайдушно потребує для відновлення російських сил. Велика українська перемога, яка триває в Херсонській області, не буде останньою", - заявили експерти.

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В ISW зазначили, що за останню добу ЗСУ досягли успіхів на північному заході, заході та північному сході від Херсона, в окремих районах просунулися до 7 км. При цьому російські окупанти поки що організовано відходять, а українські військові досягають успіху, не розбиваючи російські сили, як під час харківського контрнаступу.

На думку аналітиків, відступ російських військ дозволить звільнити Херсонську область до річки Дніпро в найближчі дні або тижні.

"Виведення російських військ займе певний час, і бої триватимуть по всій Херсонській області, оскільки українські війська просуваються вперед і стикаються із заздалегідь підготовленими російськими оборонними лініями, особливо навколо міста Херсона", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Командувач військами РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що його бійці йдуть з правого берега Херсонської області. Таким чином, окупанти підуть і з Херсона.

У свою чергу радник глави ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що немає ознак того, що росіяни без бою підуть з Херсона.

При цьому Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що за 9 листопада ЗСУ на Херсонщині взяли під контроль 12 населених пунктів.

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