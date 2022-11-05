Медперсонал, який є у підрозділах загарбників, не може надати якісну допомогу, зазначили у Генштабі армії України.

У медичних підрозділах російських окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема, лікарів-хірургів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Зокрема, за даними Генштабу, 3 листопада у Мелітополі зафіксовано прибуття близько 80 поранених окупантів.

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"В медичних підрозділах окупантів не вистачає кваліфікованого персоналу, зокрема лікарів-хірургів", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що наявний медперсонал не здатен надати якісну медичну допомогу.

Війна в Україні та проблеми загарбників - найважливіші новини

Зранку 5 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що захисники України в Луганській та Донецькій областях відбили атаки окупантів у районах 14 населених пунктів.

У Генштабі також повідомляли, що вороги наступають на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Варто зазначити, що супротивник продовжував зазнавати втрати, зокрема, на півдні нашої держави - там були ліквідовані ще понад 30 окупантів, ворожа техніка й склади з боєприпасами.

Наприкінці жовтя Служба безпеки України повідомила про серйозну проблему армії РФ через війну - загарбники масово пишуть рапорти на розірвання контрактів.

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