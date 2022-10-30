Окупанти жаліються рідним, що їм затримують виплати за участь у війні в Україні.

Військові Російської Федерації, які воюють в Україні, масово пишуть рапорти на розірвання контрактів.

Про це повідомляє Служба безпеки України, демонструючи перехоплену розмову російського окупанта з дружиною.

У повідомленні сказано, що "у військових набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих раш*стів, але навіть її замало, щоб вижити в Україні, тож провоювавши на нашій землі близько 2 місяців, вони цілими підрозділами розривають контракти".

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У телефонній розмові російський контрактник розповідає про величезні втрати, про те, що російське командування сильно "косячить". Він говорить, що вони писатимуть рапорти про розірвання контрактів, зазначаючи, що їм нічого робити в Україні, оскільки не виконуються умови контракту і "ми вже два місяці воюєм, а нам ні копійки не заплатили".

Він скаржиться, що окупанти мають шалені втрати.

У Службі безпеки з цього приводу зазначили, що якщо контракти розірвати на вийде, то російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя.

Втрати Росії в Україні - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 30 жовтня орієнтовно склали: особового складу - близько 71 тис. 200 (+950 за минулу добу) осіб ліквідовано.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

30 жовтня також повідомлялося, що на півдні протягом ночі армія України завдала два авіаційних удари по ворожих системах протиповітряної оборони, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 70 завдань.

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