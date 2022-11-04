Наразі офіційної інформації від ЗСУ щодо "прильоту" по базі окупантів на Херсонщині не було.

У Херсонській області поблизу села Раденськ Олешківського району знищили готель, де базувався особовий склад та техніка російських окупантів.

Про це повідомив мер міста Олешки Євген Рищук у своєму Telegram-каналі:

"Сьогодні вночі було відпрацювання готельного комплексу "Золотий Фазан" поблизу с. Раденськ Олешківського району Херсонської області, зафіксовано влучання, протягом двох годин була детонація"

За його словами, наразі немає інформації про втрати противника у техніці чи живій силі. Аще окупанти не підпускають місцевих до місця вибухів.

"За попередніми свідченнями, комплекс зруйнований повністю", - додав мер.

Наразі офіційної інформації від ЗСУ щодо "прильоту" по базі окупантів на Херсонщині не було.

Ситуація на Херсонському напрямку сьогодні

У кінці серпня з'явилася інформація, що ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському напрямку. Станом на 21 жовтня у Херсонській області вдалося звільнити 88 населених пунктів. Деокупація триває.

Через побоювання повторення харківської операції колаборанти почали примусову евакуацію з правого берега Дніпра на Херсонському напрямку на лівий.

Міністр оборони Резніков заявив, що українські воїни контролюють всі мости через Дніпро у Херсоні, тому окупанти не зможуть покинути місто, як це було в Ізюмі.

Не відкидається, що Росія вдасться до кривавих провокацій у Херсоні та поблизу нього.

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