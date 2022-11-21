Єнс Столтенберг зазначив, що Альянсу необхідно підготуватися до "довгого шляху" в Україні

Країни Північноатлантичного альянсу вичерпали більшу частину своїх запасів озброєння, у зв'язку з цим виникла необхідність наростити їх виробництво. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вказав, що Альянс повинен активізувати свій потенціал для довгострокової підтримки Києва.

За даними CBC, генсек НАТО зазначив, що країнам Альянсу необхідно підготуватися до "довгого шляху" в Україні. При цьому він попередив, що доведеться заплатити певну ціну за зміцнення обороноздатності України, в тому числі варто очікувати більш високих цін на енергоносії та інших економічних наслідків.

"Ми повинні пам'ятати: ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима, а ціна, яку платить Україна, вимірюється життями, кров'ю – кожен день, і ми зобов'язані їх підтримувати", – підсумував Столтенберг.

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Позиція НАТО щодо війни України - що відомо

Країни Північноатлантичного альянсу з перших днів повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Допомога надається як військова, так і гуманітарна. ЗСУ отримують сучасне озброєння для захисту України від російських окупантів, а також проходять навчання на іноземних базах.

При цьому колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер 7 серпня вказав, що Російська Федерація вже використала вже близько половини своїх тренованих військових і зброї.

Водночас виконавчий директор компанії Northrop Grumman Кеті Уорден заявила, що у країн НАТО ситуція з озброєнням не дуже хороша. За її словами, Захід не готувався до війни, тому тепер компанії з виробництва зброї чекають "чіткого сигналу про попит" від урядів, щоб зрозуміти, чи зможе військова промисловість і надалі забезпечувати потрібні темпи поставок озброєнь.

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