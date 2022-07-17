Країни Заходу не мають значних запасів зброї.

Західні країни не створювали запасів озброєнь для тривалої та інтенсивної війни. Тепер компанії з виробництва зброї чекають "чіткого сигналу про попит" від урядів, щоб зрозуміти, чи зможе військова промисловість і надалі забезпечувати потрібні темпи постачання озброєнь.

Про це заявила виконавчий директор компанії Northrop Grumman Кеті Ворден, пише Financial Times.

Northrop Grumman - це одна з найбільших світових компаній, яка виконує підряди Пентагону.

"Я б не сказала, що наші склади порожніють, але якщо нам дадуть прогноз, що такий же рівень постачань протримається ще кілька років, це буде безумовно не те, на що ми спиралися під час створенні запасів", – пояснила Ворден.

Як відомо, Northrop Grumman виробляє гармати Bushmaster та боєприпаси середнього калібру, які постачають ЗСУ з урядових запасів США. Крім того, створений компанією літак RQ-4 Global Hawk виконує за завданням Пентагону та НАТО регулярні розвідувальні польоти вздовж кордону України.

Ще один великий оборонний підрядник Raytheon, який виробляє ПЗРК Stinger, теж дав зрозуміти, що компанії знадобиться "якийсь час" для виконання нового замовлення (у травні Пентагон уперше за 18 років замовив 1300 комплексів).

За словами Ворден, військові підрядники США постійно перебувають на зв'язку з Пентагоном, забезпечуючи, зокрема, постачання для України.

Вона зазначила, що постачання комплектовання поки відстає від заявлених потреб. Це пов'язано з браком електронних компонентів, таких як кабелі, роз'єми та блоки живлення. Час отримання таких деталей "подвоївся або потроївся".

Ворден назвала ще однією проблемою забезпечення безпеки мікропроцесорів, тому що у деяких військових системах досі використовуються технології, яким уже кілька десятків років. На її думку, галузь має "два чи три роки, щоб визначити, як залучити електронні компоненти нового покоління до вже налагоджених систем".

Нагадаємо, дещо раніше у Повітряних силах пояснили, що потрібно для швидкого звільнення півдня України.

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