Окупанти зараз воюють на максимум своїх можливостей, зазначив Волкер.

Російська Федерація у повномасштабній війні проти України використала вже близько половини своїх тренованих військових та зброї. У зв'язку з цим їх військові можливості зменшилися драматично.

Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає ТСН.

Їх [росіян] військові можливості зменшилися драматично. Це добре, але зараз вони почали використовувати менш точну зброю, і вони почали більше влучати в цивільні об’єкти. Але з іншого боку вони менше влучають і по військовим, тому їх спроможності зменшуються – розповів Волкер.

Разом з тим він зазначив, що російська влада, зокрема диктатор Путін, не має бажання оголошувати загальну мобілізацію, оскільки це може дестабілізувати ситуацію в країні.

Путін і так зібрав багато людей з регіонів для війни в Україні. А Москву, Пітер та прикордонні території, майже не чіпав, щоб створити ілюзію, що все добре. Якщо буде загальна мобілізація, це створить для нього нові проблеми – додав Волкер.

Путін готовий кинути в Україну понад 30 тисяч добровольців

За інформацією CNN, окупанти шукають заміну своїм військовим, які виснажилися за п'ять місяців війни, і тим, кого ліквідували захисники України. З 30 000 мобілізованих близько третини з них планують кинути на Донбас.

При цьому наголошується, що заклики вступати в добровольчі батальйони переважно орієнтовані на бідніші та ізольовані регіони, використовуючи "швидкі гроші" як приманку.

Втрати росіян стрімко зростають, ЗСУ щодня знищують безліч військової техніки та окупантів. У зв'язку з цим засновник ПВК "Вагнер" особисто вербує ув'язнених. Потенційним бойовикам він пропонував грошову винагороду та помилування.

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