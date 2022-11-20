Російське вторгнення в Україну є загрозою не лише для Європи, проте агресору не вдасться втягнути НАТО у війну.
Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, війна президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом для союзників по НАТО.
"Свідома жорстокість Росії – це порушення наших спільних цінностей і правил війни", - сказав він.
За словами Остіна, російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й "розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку".
Він підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії і не прагне до конфронтації з цією країною.
"Не робіть помилкових висновків: нас не втягнуть у війну Путіна, але ми будемо стояти поруч з Україною, коли вона бореться, щоб захистити себе. Ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО", запевнив він.
Допомога США Україні
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити.
1 листопада стало відомо про те, що США мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. 7 листопада стало відомо, що в Україну прибули перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.
10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму $400 млн.