Міністр оборони США запевнив, що Путіну не вдасться втягнути НАТО у війну.

Російське вторгнення в Україну є загрозою не лише для Європи, проте агресору не вдасться втягнути НАТО у війну.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, війна президента Росії Володимира Путіна проти України є прямою загрозою європейській безпеці та викликом для союзників по НАТО.

"Свідома жорстокість Росії – це порушення наших спільних цінностей і правил війни", - сказав він.

За словами Остіна, російське вторгнення в Україну не лише загрожує Європі, але й "розриває заснований на правилах міжнародний порядок, який забезпечує нам усім безпеку".

Він підкреслив, що НАТО є оборонним альянсом, який не становить жодної загрози для Росії і не прагне до конфронтації з цією країною.

Допомога США Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити.

1 листопада стало відомо про те, що США мають намір передати Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. 7 листопада стало відомо, що в Україну прибули перші зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

10 листопада Пентагон офіційно оголосив новий оборонний пакет для потреб України на загальну суму $400 млн.

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