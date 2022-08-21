В Одесі було чутно звуки вибуху.

На Одещині українські військові знищили другу за день дрейфуючу морську міну.

Так спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук прокоментував звуки вибуху у місті.

"Без паніки! Силами підривної команди угруповання різнорідних сил Півдня України знищено другу протягом доби дрейфуючу якірну міну", - повідомив Братчук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 серпня, на Одещині Сили оборони виявили чергову морську дрейфуючу міну, яку згодом було ліквідовано.

Раніше на пляжі в курортній Затоці двоє людей підірвалися на міні. Мешканцям регіону нагадали про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

За інформацією Білгород-Дністровської міськради, це сталося на базі відпочинку "Рута". За інформацією видання, загиблими є два будівельники.

В ОК "Південь" сповістили, що також було поранено 1 людину.

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