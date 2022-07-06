Окупанти сьогодні цілий день обстрілюють Криворізький район.

На Дніпропетровщині окупанти вдарили касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту із будівельною та сільгосптехнікою, поранено трьох людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Криворізький район сьогодні весь день під обстрілами. Окупанти гатили по Зеленодольській, Апостолівській, Нивотрудівській, Широківській громадах. По Широкому били з "Ураганів", - зазначив він.

За словами голови облради, внаслідок обстрілів в Шестірні пошкоджено житловий будинок, господарські споруди, сонячні панелі, також у селищі перебито лінії газо- та електропостачання, тому тут наразі тривають роботи з відновлення.

Крім того, через обстріли на околицях Нивотрудівської громади сталася пожежа на полі з пшеницею (близько 15 га).

Внаслідок обстрілів у Криворізькому районі постраждалих чи загиблих немає.

"Вже надвечір окупанти поцілили по Покровській громаді у Синельниківському районі. Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких – працівник підприємства. Але інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється. Зараз людям надають медичну допомогу", - розповів Лукашук.

Він додав, що у складських приміщеннях почалася пожежа, яку нині ліквідовують, а масштаби руйнувань з‘ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області 4 липня ворожі обстріли спричинили пожежу на полях, згоріло 90 га озимого ячменю.

Сьогодні, 6 липня, у Дніпропетровській області окупанти влучили в сільгосппідприємство, де загорілися склади з зерном.

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