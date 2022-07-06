У Дніпропетровській області окупанти влучили в сільгосппідприємство, де загорілися склади з зерном.
Про це повідомив у Telegram начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
За його словами, у Великій Костромці стріляли по одній з вулиць, а також влучили в сільгосппідприємство, де загорілися склади з зерном. При цьому Вілкул зазначив, що силами рятувальників пожежу загасили і "людей не зачепило".
"Вогневий вплив орків зберігається останні дні дуже жорсткий по всій лінії зіткнення. Зокрема, ворог вів обстріли Осокорівки, Добрянки, Потьомкіно, Іванівки та інших населених пунктів. Б'ють з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків і мінометів", - повідомляє він.
Вілкул сказав, що в Криворізькому районі 5 липня окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. За його словами, в місті Зеленодольськ влучили у дачний масив.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області 4 липня ворожі обстріли спричинили пожежу на полях, згоріло 90 га озимого ячменю.