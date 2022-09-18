У деяких районах міста немає Інтернету.

Російські окупанти знову обстріляли Очаків в Миколаївській області. В результаті удару зруйновані будинки та дві людини отримали важкі поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вдень, 17 вересня, о 13:37 зафіксовані обстріли м.Очаків Очаківської громади. Попадання були по відкритих територіях. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, протягом дня ворог завдавав ударів по селу Красне Воскресенської громади.

Також загарбники 18 вересня з 00:30 били по Очакову, в результаті важкі поранення отримали дві людини, а також пошкоджені житлові будинки. У деяких районах міста немає Інтернету.

Як раніше повідомляв УНІАН, на півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла прес-секретар ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

Очаків вже не вперше опиняється під вогнем росіян. Так, 16 вересня загарбники били по береговій зоні Очакова. Також вночі 17 вересня з 00:10 ворог продовжив наносити удари по Очакову, в результаті чого в деяких районах міста відсутнє світло і вода.

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