Вдосвіта окупанти завдали удару по місту Очаків.

Внаслідок ранкового удару російських окупантів по місту Очаків Миколаївської області, знищено елеватор, в якому знаходились тисячі тон зерна.

Про це повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков у соцмережі.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна.Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків", - уточнив він.

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При цьому, за словами Васькова, постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці окупанти завдали ударів по Очаківу і Вознесенську. Влучання були в об'єкт цивільної інфраструктури, на підприємстві відбулося займання приміщень, пошкоджено житлові будинки, постраждалих і жертв немає.

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