Уночі та вранці було обстріляно Очаків, Дмитрівку, Березнегувате та Широке.

Унаслідок нічних обстрілів російських окупантів у Миколаївській області загинула людина.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що у Миколаївському районі 16 вересня о 15:50 були зафіксовані ворожі обстріли берегової зони м. Очаків Очаківської громади. Також уночі сьогодні, 17 вересня, з 00:10 ворог продовжив наносити удари по Очакову, внаслідок чого в деяких районах міста відсутнє світло та вода. Постраждалих немає.

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"Вночі, 17 вересня, о 02:50 по території с. Дмитрівка Куцурубської громади були нанесені ворожі обстріли. Загинула одна людина. Пошкоджено очисні споруди та електропідстанція. У більшості населених пунктах громади відсутнє світло", - повідомив голова ОВА.

У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування Березнегуватської громади.

"Вчора, 16 вересня, о 09:10 обстрілів зазнала околиця с. Мурахівка, о 09:15 - околиця станції Березнегувате. Сьогодні, 17 вересня, орієнтовно з 00:05 по 00:12 зафіксовано обстріли околиць смт Березнегувате. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюються", - мовиться у дописі.

Також 16 вересня о 19:00 сталися обстріли с. Широке Широківської громади. Руйнування зазнали нежитлові господарські приміщення.

"Зранку, 17 вересня, о 05:00 та 06:00 с. Широке ще раз зазнало обстрілів. Інформація про руйнування уточнюється. Постраждалих серед цивільного населення немає", - повідомив Кім.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додав він.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й сході продовжується контрнаступ ЗСУ. За словами Зеленського, ЗСУ звільнили майже всю Харківську область.

Наразі лінія фронту з росіянами тягнеться з лівого берега Оскіл, хоча Інститут вивчення війни сумнівається, що у росіян є сили відбивати атаки ЗСУ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці виявляють докази військових злочинів Росії. Так, в Ізюмі розкрита братська могила з тілами військових та місцевих із наявними слідами катувань.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію, повідомляла речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Росіяни продовжують використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не мають сил і мотивації йти у відкрите протистояння.

На Донецькому напрямку Сили оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 54 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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