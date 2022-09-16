Ворог намагається ховатися за залізобетонними конструкціями – другою лінією оборони.

На півдні України йдуть важкі бої, ворог став частіше використовувати авіацію.

Про це на брифінгу повідомила начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ми ведемо важкі бої, досить суттєві сили ворога нам протидіють. Він продовжує використовувати контрбатарейну боротьбу, оскільки не має сил і мотивації йти у відкрите протистояння. Вони (окупанти – УНІАН) тримаються на відстані і тримаються за залізобетонні конструкції, якими облаштували свої рубежі оборони. Вибиті з першого рубежу оборони, вони чіпляються за другий і третій – там, де їм більш безпечно", - розповіла Гуменюк.

Відео дня

Коментуючи на прохання журналістів той факт, що українські військові почали частіше збивати ворожі літаки, вона зазначила: "Ворог став частіше використовувати авіацію. Це як про мухи: коли їх в домі більше, то й ваша продуктивність знищення вища… Вони (окупанти – РФ) дійсно намагаються використовувати і авіаційні удари як спосіб дистанційного впливу. Ми використовуємо всю нашу наявну зброю та техніку, щоб знищувати ці літаки".

Говорячи про сьогоднішні вибухи в Херсоні, Гуменюк попросила дотримуватись інформаційної тиші.

"Те, що відбувається зараз в інформаційному просторі, це якась вакханалія", - сказала вона, додавши, що ворог використовує неофіційну інформацію на свою користь, наприклад, перекручує її для впливу на населення, яке залишається в окупації.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та в Харківській області. Звільнено вже тисячі квадратних кілометрів окупованої території, включаючи Ізюм, Балаклію та Куп'янськ.

Разом з тим українські правоохоронці у деокупованих населених пунктах знаходять докази військових злочинів РФ, в тому числі місця тортур цивільних.

На Херсонському напрямку логістика ворога - під вогневим контролем ЗСУ. Як відзвітували в ОК "Південь", ЗСУ зробили неможливим використання окупантами Каховського мосту.

На Донецькому напрямку росіяни не припиняють спроб штурмів. Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.

Але, як зазначив голова Луганської ОВВА, через успіхи контрнаступу ЗСУ окупанти почали переходити до оборони. Зафіксовано будівництво фортифікаційних споруд у Сватовому-Троїцькому-Кремінній.

З початку повномасштабного вторгнення захисники ліквідували вже 54 050 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: