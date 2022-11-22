Експерти відзначають, що для української армії погодні умови не стали перешкодою.

Погода дуже сильно сповільнила наступ російських військ у східних областях України. При цьому сильний дощ та бруд не зупинили просування Збройних сил України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму щоденному звіті зазначили, що 20 листопада російські окупанти не проводили наземні операції в Куп'янському напрямку на північний захід від Сватово. Експерти вважають, що це пов'язано з важкими погодними умовами.

При цьому в Генштабі ЗСУ повідомив, що українські бійці 20 і 21 листопада відбили атаки на напрямках Лиман та Кремінна-Лисичанськ й знищили техніку РФ біля Сиротино.

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Водночас у Міноборони Росії 20 або 21 листопада не повідомили про будь-які оперативні досягнення.

У свою чергу в Міністерстві оборони Великобританії відзначили, що росіяни продовжують будувати оборонні позиції на сході України.

"Звіти підтверджують попередні оцінки ISW про те, що російські військові намагаються поліпшити свої оборонні і наступальні можливості на сході України, перекидаючи мобілізовані війська з Херсона, але російські військові не досягли значного оперативного прогресу через низький моральний дух і брак кваліфікованого персоналу",-вказали аналітики.

Ситуація на сході України - що відомо

12 листопада речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що найважчі бої йдуть в Донецькій області.

Тільки за минулу добу, 21 листопада, сили оборони України відбили атаки супротивників біля спірного, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Кам'янки, Опитного, Веселго, Первомайського, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області та в районі Стельмахівки в Луганській області.

При цьому росіяни за добу завдали дев'ять авіаційних і сім ракетних ударів по території України, а також здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ.

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