Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ.

За добу противник завдав 9 авіаційних та 7 ракетних ударів по території України, а також здійснив понад 50 обстрілів з РСЗВ.

"За минулу добу противник завдав 9 авіаційних, 7 ракетних ударів та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали об’єкти цивільної інфраструктури в населених пунктах Комишуваха та Новотроїцьке Запорізької області", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника наразі не виявлено.

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У Генштабі наголошують, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Білорусі.

Тим часом на Сіверському напрямку, у прикордонних районах Брянської та Курської областей, противник продовжує виконувати завдання з прикриття російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій. Здійснив обстріли позицій українських підрозділів в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог веде оборону, здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Орлянське та Лозова Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Макіївка на Луганщині та Терни Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує свої зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів обʼєктів в районах сімнадцяти населених пунктів. Серед них - Андріївка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Опитне, Яковлівка, Веселе та Водяне.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється на захоплених рубежах. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Від артилерійського вогню противника постраждали райони двадцять одного населеного пункту, у тому числі Богоявленка, Времівка, Вугледар, Золота Нива Донецької області, а також Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Мирне Запорізької області.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів, що ведуть оборону і не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро.

Російські окупанти ведуть вогонь зі ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Комишани та Музиківка Херсонської області.

Ситуація на фронті станом на ранок 22 листопада - що відомо

21 листопада у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що окупанти атакували українських бійців на Донбасі біля 10 населених пунктів, а саме в районах Білогорівки, Бахмута, Мар’їнки, Курдюмівки, Новомихайлівки, Підгородного, Первомайського, Спірного, Яковлівки й Стельмахівки.

При цьому вранці 22 листопада стало відомо, що росіяни доби на Донбасі знову атакували українських воїнів, але в цей рах в районах 13 населених пунктів.

Наразі загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно складають близько 84600 осіб.

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