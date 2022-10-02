Повторити 24 лютого окупантам точно не вдасться.

Станом на сьогодні, 2 жовтня, на території Білорусі ще немає 20 тисяч мобілізованих росіян, розміщення яких прогнозує розвідка, але РФ готується розмістити певний контингент.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко під час інформаційного телемарафону.

За його словами, зараз триває черговий раунд навчань "Північний буревій" по перекриттю кордону з Білоруссю і відпрацюванню різних сценаріїв, де задіяні українські війська Нацгвардії і прикордонники.

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"Відпрацьовують вони успішно у різних областях. Техніка є, зброя є, мінування автошляхів проведено, територіальна оборона все укріпила", - пояснив військовий експерт.

Він підкреслив: навіть якщо потенційно якийсь рух з Білорусі буде, то протидіяти є чому.

"24 лютого повторити точно не вдасться, тим більше, не говорячи про якісь захоплення територій на Заході нашої держави чи ще десь. А білоруська армія продовжує традиційно, стан такий самий, вони не мають наміру брати участь безпосередньо в цій війні за допомогою своїх військових контингентів", - сказав Мусієнко.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними Головного управління розвідки, у Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити розміщені у Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця. Співвідношення досвідчених та мобілізованих має становити один до п'яти.

Довідка УНІАН. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною. Крім того, з території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Разом з тим, наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну, хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Напередодні стало відомо про перекидання на аеродром "Барановичі" трьох російських винищувачів Су-30. Останні перельоти російських винищувачів між РФ і Білоруссю фіксували ще в кінці березня, коли літаки залишали білоруську територію.

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