Літаки знаходяться на озброєнні ВКС РФ.

Російські винищувачі Су-30 прибули на білоруський аеродром "Барановичі". Ці літаки знаходяться на озброєнні ВКС РФ.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні (29 вересня – УНІАН) в повітряний простір Білорусі увійшли три багатоцільових винищувачі Су-30СМ ВКС РФ, які здійснили посадку на аеродромі "Барановичі", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що останні перельоти російських винищувачів між РФ і Білоруссю фіксували ще в кінці березня, коли літаки залишали білоруську територію. Літаки, що залишилися на аеродромах "Барановичі" і "Ліда" використовували для тренування нових пілотів ВКС РФ.

Відомо, що в жовтні поточного року повинна бути поставка другої партії винищувачів Су-30СМ В Білорусь, але прибулі винищувачі мають реєстраційними номерами RF-81772, RF-81760 і RF-81758 і знаходяться на озброєнні ВКС РФ, а не з заводу.

Роль Білорусі у війні в Україні - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну окупанти використовували територію Білорусі для наступу, а також для ударів по мирних українських містах.

При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко постійно говорить про те, що його армія не піде в наступ на Україну і виправдовує "необхідністю захистити країну від Заходу" надання своєї території для армії РФ.

До Прімера, після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військових у запасі, з'явилася інформація, що у Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих з Росії.

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