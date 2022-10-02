Мобілізовані мають поповнити розміщені у Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця.

Росія розміщує на території Білорусі 20 тисяч мобілізованих, що становить загрозу як для України, так і для суверенітету самої республіки.

Про це розповів представник прес-служби ГУР Андрій Юсов у новому випуску програми "Аргумент".

Юсов зазначив, що як і раніше Путін намагатиметься втягнути Лукашенка у безпосередні бої проти України.

"Завдання, яке ставить перед собою путінський режим, - втягнути повноцінно Білорусь у війну для участі у наземній операції. Лукашенко поки пручається. Але бачимо, що тиск посилюється, і 20 тисяч "чмобіків" готуються до розміщення на території Білорусі", - сказав представник розвідки.

І це загроза не лише для України, додав Юсов.

"Це збільшення окупаційного корпусу на території незалежної держави (нехай і з внутрішнім режимом). Це тиск і для самого Лукашенка: це багнет, який може бути за нього і проти нього. Це, звичайно, серйозна сила", - пояснив Юсов.

У розвідці наголосили, що Україна заздалегідь дізнається про такі рухи і про наміри Білорусі.

"Сьогодні можемо констатувати, що Лукашенко поки не збирається втягувати армію у повномасштабну операцію", - відповів представник ГУР.

Як писав УНІАН, за даними Головного управління розвідки, у Білорусі планують розмістити 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити розміщені у Білорусі підрозділи армії РФ до кінця місяця. Співвідношення досвідчених та мобілізованих має становити один до п'яти.

Участь Білорусі у війні з Україною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Разом з тим наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Напередодні стало відомо про перекидання на аеродром "Барановичі" трьох російських винищувачів Су-30. Останні перельоти російських винищувачів між РФ і Білоруссю фіксували ще в кінці березня, коли літаки залишали білоруську територію.

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