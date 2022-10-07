Роман Світан назвав космічну суму репарацій.

Україні потрібна перемога в нинішній війні, яку розв'язала Російська Федерація. Вантаж репарацій ляже на плечі росіян, що розірве країну.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу Freedom.

"Нам потрібна перемога, нам потрібен розгром на нашій території і видворення росіян до кордонів 1991 року. Подальші питання російського укладу повинні вирішувати росіяни", - зазначив експерт.

При цьому він вважає, що Росія не втримається в нинішніх своїх кордонах.

"Росія - це федерація, це союз держав. У них в конституції зараз легітимних 21 республіка та кілька державних утворень. Я не думаю, що РФ втримається в нинішніх своїх кордонах. Відбудуться відцентрові процеси, які виведуть окремі утворення етнічного плану зі складу РФ, а з тими утвореннями, які залишаться, потрібно буде проводити якісь переговори. З ними доведеться якось жити, але не варто забувати про репарації, про фінансові втрати, яких зазнала Україна. Саме цей вантаж репараційних вимог, а це близько мільйона доларів на кожного українця, ляже на росіян, а це близько 43 трильйонів доларів – непідйомна сума для РФ. Це розірве Росію, тому що ніхто з крайніх народів не захоче платити такі гроші через дурість влади", - підсумував Світан.

Репарації Україні - що відомо

Російська Федерація 24 лютого почала повномасштабне вторгнення в Україну. Росіяни били як по військових, так і по цивільних об'єктах, в тому числі і по житлових будинках. При цьому окупати знущалися, катували і розстрілювали українців.

У зв'язку з цим українська влада заговорила про стягнення з Росії репарацій після її програшу у війні. У свою чергу заступник міністра юстиції України Ірина мудра заявила, що в України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах. Адже Росія заявила про вихід з Ради Європи і на рівні свого законодавства встановила, що рішення, прийняті ЄСПЛ після 15 березня, в країні не будуть виконуватися. Вона додала, що конфіскованих російських коштів не вистачить для відновлення України.

При цьому міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме не менше 300 мільярдів доларів репарацій від РФ за збитки, завдані в результаті російського вторгнення.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту на засіданні ООН у жовтні підтримати резолюцію про зобов'язання Росії з виплат репарацій за війну в Україні.

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