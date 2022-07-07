Кошти, необхідні для відбудови країни, Україна намагатиметься отримати від конфіскації міжнародних російських активів.

В України немає перспектив отримати репарації від Росії у міжнародних судах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

За її словами, Міністерство юстиції України подало першу частину позову до Європейського суду з прав людини за грубі порушення Росією конвенції з прав людини.

Проте Україна не має реалістичних очікувань щодо швидкого отримання компенсації, адже Росія заявила про вихід із Ради Європи та на рівні свого законодавства встановила, що рішення, ухвалені ЄСПЧ після 15 березня 2022 року, у країні не виконуватимуться.

Позов до Міжнародного суду ООН щодо порушення конвенції із протидії геноциду також має небагато перспектив отримання компенсації та репарації.

"Механізмів виконання рішень Міжнародного суду ООН не існує, адже Росія може накласти вето на будь-яке рішення Ради безпеки ООН", - зазначила вона.

Водночас у багатьох країнах світу тривають дискусії щодо того, як іншими шляхами покрити збитки, яких завдала Росія Україні. Наразі Україна працює над створенням компенсаційної комісії, але для цього потрібна політична воля наших міжнародних партнерів.

Як пояснила Мудра, у країн-партнерів є хвилювання щодо імовірного порушення прав людини через конфіскацію приватних активів громадян Російської Федерації.

"Для стягнення приватних коштів у деяких країнах мають бути внесені зміни до законодавства, а у деяких навіть має бути змінена конституція. Ми маємо знайти правильну формулу для того, щоб такі активи можна було конфісковувати", - зазначила вона.

Стосовно суперечливих моментів у міжнародному праві щодо конфіскації суверенних активів Росії, це може бути врегульовано міжнародним договором, над ухваленням якого зараз працюють українські та міжнародні експерти.

Водночас вона додала, що конфіскованих на сьогоднішній день російських коштів не вистачить для відбудови України.

Як писав УНІАН, робоча група "Російська еліта, проксі та олігархи" (REPO) заблокувала або заморозила активи росіян, які перебувають під санкціями, на суму понад 30 мільярдів доларів.

В квітні міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Forbes заявляв, що Україна теоретично може отримати перші виплати за репараціями Росії наприкінці літа.

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