Найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках.

Збройні сили України ліквідували за минулу добу майже тисячу окупантів.

Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

"Гарна була доба, найбільших втрат окупанти зазнали на Донецькому та Лиманському напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 71 200 (+950 за минулу добу) осіб ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

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Також за вказаний період знищено:

танки - 2672 (+13 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 5453 (+52);

артилерійських систем – 1724 (+16);

РСЗВ – 383 (+3);

засобів ППО ‒ 197 (+2);

літаків – 274 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1412 (+6);

крилатих ракет ‒ 352 (+1).

За минулу добу знищено також 2 одиниці спецтехніки ворога, а загалом від початку широкомасштабного вторгнення 154 одиниці, автомобільної техніки і цистерн – 13 та 4120 одиниць відповідно.

Крім того, сили ворога лишились без 252 гелікоптерів, 16 кораблів/катерів.

Зазначається, що дані по втратах окупантів ще уточнюються.

Війна в Україні - що відомо

Російська Федерація розпочала повномасштабний наступ на Україну 24 лютого 2022 року. Окупанти били по цивільним об'эктам, а також катували, вбивали та депортували місцеве населення. Крім того, мільйони українців стали біженцями.

За останніми данними, за добу, 29 жовтня, на південному напрямку ЗСУ вдалося знищити десятки окупантів та десятки одиниць техніки ворога. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань.

Крім того, українські воїни відбили атаки окупантів в районах десяти населених пунктів в Донецькій облсті - Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка.

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