Супротивник також понад 20 разів відкривав вогонь з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби російські окупанти завдали п'ять ракетних та сім авіаційних ударів по території України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначили у Генштабі.

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Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Слов'янськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Зауважується, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України.

"Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території Республіки Білорусь", - зазначили у Генштабі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли: на Сіверському напрямку - з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області; на Слобожанському - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Вовчанська, Ветеринарного, Вільхуватки, Гатища, Григорівки, Дворічної, Стариці, Огірцевого, Стрілечої та Чугунівки.

На Куп'янському та Лиманському напрямках - з артилерії різних типів, в районах Кислівки, Табаївки, Берестового, Невського, Ольгівки, Новоєгорівки та Ямполівки; на Бахмутському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Андріївки, Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Званівки, Сіверська, Соледара, Зарічного, Нью-Йорка, Васюківки та Серебрянки; на Авдіївському напрямку окупанти завдавали вогневого ураження в райони Авдіївки, Невельського, Веселого, Водяного, Мар'їнки, Новомихайлівки, Первомайського та Опитного.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне", - йдеться у повідомленні.

На Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Війна України з РФ - важливі новини щодо ракет супротивника

24 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що ворог вже запустив по нашій території майже 4,5 тис. ракет.

Пізніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що у РФ лишилося 43% від передвоєнних запасів крилатих ракет "Калібр".

29 жовтня у Військово-Морських силах Збройних сил України попередили, що нашій державі з Чорного моря тепер загрожує набагато більше "Калібрів" - супротивник одночасно може запустити 32 ракети.

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