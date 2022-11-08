Загальні втрати особового складу російської армії вже перевалила за 77 тисяч осіб.

Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 710 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росії проти України втрати російської армії склали приблизно 77 170 військових.

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян орієнтовно склали:

особового складу - близько 77170 (+710) осіб;

танків - 2786 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин - 5654 (+24);

артилерійських систем - 1791 (+9);

РСЗВ - 391 (+0);

засоби ППО - 203 (+1);

літаків - 278 (+1);

вертольотів - 260 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1476 (+4);

крилаті ракети - 399 (+0);

Кораблі / катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17);

спеціальна техніка - 159 (+2).

Найбільші втрати армія РФ зазнала на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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За минулу добу противник завдав дев'ять ракетних і 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У свою чергу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Клещеевка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Крім того, українська авіація завдала 24 удари по ворогу.

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