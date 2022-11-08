Збройні Сили України за минулу добу ліквідували ще 710 російських окупантів. З початку повномасштабної війни Росії проти України втрати російської армії склали приблизно 77 170 військових.
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати росіян орієнтовно склали:
- особового складу - близько 77170 (+710) осіб;
- танків - 2786 (+15) одиниць;
- бойових броньованих машин - 5654 (+24);
- артилерійських систем - 1791 (+9);
- РСЗВ - 391 (+0);
- засоби ППО - 203 (+1);
- літаків - 278 (+1);
- вертольотів - 260 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1476 (+4);
- крилаті ракети - 399 (+0);
- Кораблі / катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4216 (+17);
- спеціальна техніка - 159 (+2).
Найбільші втрати армія РФ зазнала на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Війна в Україні - останні дані
За минулу добу противник завдав дев'ять ракетних і 37 авіаційних ударів, здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
У свою чергу підрозділи сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Клещеевка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Крім того, українська авіація завдала 24 удари по ворогу.