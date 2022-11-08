Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари.

За минулу добу українські воїни відбили ворожі атаки в районах десяти населених пунктів.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також розповіли, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 24 удари.

"Під ураження потрапили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 позицій засобів протиповітряної оборони противника", - повідомили у Генштабі.

Також за минулу добу Сили оборони, на різних напрямках, збили ворожий літак Су-25, БпЛА "Ланцет-3" та чотири дрони "Орлан-10".

Тим часом, воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси та район вогневих позицій артилерії окупантів.

Росіяни перейшли до оборони на більшості ділянок фронту

За даними британської розвідки, окупанти перейшли до оборони на основних ділянках фронту, а частково мобілізовані не дозволяють вести повноцінні наступальні операції.

Ситуацію для ворога погіршують й регулярні атаки ЗСУ на логістичні шляхи РФ з постачання зброї й техніки. На дефіцит боєприпасів скаржаться вже й самі окупанти.

Як повідомив аналітик Defense Express Іван Киричевський, після провалу на Харківщині й втрати залізничного вузла в Куп'янську Росії загрожує каскадний обвал фронту по всій лінії.

Уже надійшли повідомлення про зведення лінії оборони в Лисичанську, Херсонській області, на березі Чорного моря та спробі зупинити просування ЗСУ на ділянці Сватове-Троїцьке-Кремінна.

Разом з тим окупанти продовжують безглузді штурми Бахмута, Павлівки, Соледара та інших населених пунктів на сході.

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