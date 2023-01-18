За минулу добу українські захисники знищили 820 російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2023 року орієнтовно склали близько 117 тис. 770 (+820) осіб особового складу.
Крім того, знищено:
- танків - 3130 одиниць (+9 за добу);
- бойових броньованих машин - 6225 (+10);
- артилерійських систем - 2108 (+4);
- РСЗВ - 442 (+1);
- засобів ППО - 220;
- літаків - 287 (+1);
- гелікоптерів - 276;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4);
- крилатих ракет - 749;
- кораблів / катерів-17;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12);
- спеціальної техніки - 190.
Ситуація на українському фронті за добу
Сили оборони України відбили атаки російських загарбників в районі 9 населених пунктів. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.
Також Збройні сили України за добу уразили 2 пункти управління, декілька зенітно-ракетних комплексів і склад боєприпасів російських окупантів.
Водночас Інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти можуть готуватися до вирішального великомасштабного наступу в Луганській області. А бої за Соледар РФ досі намагається видати за "перемогу".