Також було знищено 9 танків і 10 бойових броньованих машин.

За минулу добу українські захисники знищили 820 російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 18 січня 2023 року орієнтовно склали близько 117 тис. 770 (+820) осіб особового складу.

Крім того, знищено:

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танків - 3130 одиниць (+9 за добу);

бойових броньованих машин - 6225 (+10);

артилерійських систем - 2108 (+4);

РСЗВ - 442 (+1);

засобів ППО - 220;

літаків - 287 (+1);

гелікоптерів - 276;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1876 (+4);

крилатих ракет - 749;

кораблів / катерів-17;

автомобільної техніки та автоцистерн - 4889 (+12);

спеціальної техніки - 190.

Ситуація на українському фронті за добу

Сили оборони України відбили атаки російських загарбників в районі 9 населених пунктів. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Також Збройні сили України за добу уразили 2 пункти управління, декілька зенітно-ракетних комплексів і склад боєприпасів російських окупантів.

Водночас Інститут вивчення війни повідомляє, що окупанти можуть готуватися до вирішального великомасштабного наступу в Луганській області. А бої за Соледар РФ досі намагається видати за "перемогу".

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