Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження російських загарбників.

Збройні сили України за добу уразили 2 пункти управління, декілька зенітно-ракетних комплексів і склад боєприпасів російських окупантів, йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Наша авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, у районі Соледару, зенітники знищили ворожий літак Су-25 окупантів", - йдеться у зведенні.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, а також 5 районів зосередження загарбників, склад боєприпасів, станцію РЕБ та радіо-локаційну станцію.

Відео дня

Війна в Україні – актуальне

Основні зусилля Росія зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

На Херсонському напрямку окупанти продовжують терор мирного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Антонівка та Херсон, постраждали цивільні люди.

Російські війська продовжують вести штурм на Бахмутському напрямку, не рахуючись з втратами. ЗСУ вчергове розбили наступ окупантів на Соледар.

Окупанти намагаються обійти Бахмут з півдня й півночі, зрозумівши, що не вдасться вдарити по місту "в лоб". За словами заступника командира легіону Свобода, лейтенанта Володимира Назаренка, ворог не встигає поповнювати резерви.

Про величезні втрати росіян на вказаних напрямках свідчать численні фото- й відеодокази, відзняті ЗСУ. Зокрема, нещодавно мережу облетіло фото поля, укритого тілами мертвих російських солдатів.

Вас також можуть зацікавити новини: