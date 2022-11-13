У Нікорполі внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків.

Двох жінок було поранено у результату нічного обстрілу російськими окупантами Нікополя Дніпропетровської області.

Росіяни скерували свої "Гради" і важку артилерію на Нікопольську та Марганецьку громади, розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, найбільше постраждав Нікополь - у нічне місто прилетіли майже 40 снарядів.

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"Поранені двоє жінок - 46 та 82 років. Обидві доправлені до місцевої лікарні. Стан - середньої тяжкості", - написав голова ОВА.

У місті пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, зо два десятки господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

"Російські снаряди повністю зруйнували один будинок і спричинили дві пожежі - у квартирі та у приватному подвір'ї. Полум'я вогнеборці уже приборкали. Від обстрілу постраждали й місцевий коледж, відділ РАЦС, адмінбудівля та шиномонтаж", - розповів Резніченко.

У Марганецькій громаді людей не зачепило, там побиті приватні будинки.

Війна в Україні - обстріли Дніпропетровської області

Російські окупанти практично щодня обстрілюють із артилерії і РСЗВ територію Дніпропетровської області. Найбільше через росіян страждають Нікопольська, Марганцька та інші громади. Російські смертоносні снаряди спрямовані на помешкання мирних мешканців і цивільну інфраструктуру, котрі не мають стосунку до військових.

Зокрема, УНІАН повідомляв, що 12 листопада вночі окупанти з "Градів" і важкої артилерії обстріляли Марганецьку, Червоногригорівську та Нікопольську громади, випустивши понад 50 снарядів. Зафіксовано руйнування житлових будинків, але на щастя обійшлося без постраждалих.

Попередньої ночі, 11 листопада, росіяни також тероризували Нікопольський район. Внаслідок обстрілів були пошкоджені житло мирних мешканців і коледж.

А 10 листопада внаслідок російських обстрілів Нікополя були пошкоджені 10 багатоповерхових і приватних будинків, автозаправка, газогін та лінії електропередач. Також постраждала 80-річна жінка. Днем раніше росіяни вдарили "Градами" по Марганецькій громаді, внаслідок чого загинув місцевий житель.

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