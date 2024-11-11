Якщо Байден зараз піде у відставку - віце-президентка Гарріс може запросити Україну до НАТО, вважає Роман Світан.

Україна не повинна сідати за стіл перемовин, окрім як за умови передачі РФ усіх своїх територій. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його словами, мета переговорного процесу має полігати в тому, щоб змусити правителя Росії Володимира Путіна піти з України повністю.

"Вони можуть ще встигнути, їм треба для цього близько 2-3 місяців. А сенс сідати? Залишити території Росі - сенсу ніякого немає. Будь-який контакт з РФ, поки вони знаходяться на нашій території, - це капітуляція. У нас з Трампом мають бути вибудовані стосунки, побудовані на прагматичності. Він дуже прагматичний політик", - сказав аналітик.

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Він додав, що наразі Україні від США потрібно лише дві речі, які можуть зупинити Путіна та допомогти Києву виграти у цій війні. Одна з них - сприяння Україні у боротьбі з Китаєм, який допомагає РФ вести війну.

"По-перше, виконати свої зобов'язання за Будапештським меморандумом. На нас напали вже дві ядерні країни. І друге - дайте те, що самі обіцяли. Згадайте 2022 рік, саме Республіканська партія, вони підписали ленд-ліз для нас. 500 млрд доларів ленд-лізу, це залізо фактично. Ми за нього заплатимо за рахунок російських репарацій. І зараз, якщо цей механізм запустити, - нам від Трампа вже нічого не треба. … І тоді вже 21 січня можна приймати капітуляцію РФ", - зазначив Світан.

Експерт також прогнозує, що Україні врешті не вдасться переконати Байдена надати Україні дозвіл на використання західної далекобійної зброї вглиб території Росії.

"У нього є певні домовленості з Путіним. Але він може зробити нам дуже хорошу річ, він може зараз піти. … І на останні кілька місяців президентом США стане віце-президентка Камала Гарріс. По-перше, відновить її реноме, яке Байден угробив. За ці два місяці саме Гарріс може ухвалити рішення за різними позиціями - починаючи від дозволу працювати американським озброєнням по будь-яких точках, куди самі захочемо. І закінчуючи запрошенням до НАТО, у неї точно немає жодних стосунків з Росією", - резюмував Світан.

Перемовини з РФ: важливі новини

Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що вже найближчим часом можуть озвучити дату припинення вогню в Україні. Водночас він заявив, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Згодом на цю інформацію відреагували в МЗС України. Там відзначили, що війна триває на українській території, тож саме Київ повинен визначати "параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру".

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