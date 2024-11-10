За словами Туска, "найближчим часом" можливе оголошення дати припинення вогню в Україні.

Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Таку заяву в коментарі УНІАН зробив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Вдячні Премʼєр-міністру Польщі Дональду Туску за підтвердження відданості принципу "нічого про Україну без України". Українська сторона послідовно та твердо наголошує на необхідності неухильного дотримання цього принципу. В інтересах усіх миролюбних держав — справедливе завершення російської агресії проти України із повагою до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", – сказав Тихий.

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Мирні перемовини: що відомо

Напередодні премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вже незабаром від США можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні. Крім того, в тексті може бути присутня інформація й щодо гарантій безпеки для Києва. Водночас він заявив, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Раніше радник Дональда Трампа Брайан Ланзу заявив, що нова адміністрація США зосередиться на мирі в Україні, а не поверненні територій Києвом. Він також закликав Зеленського надати "реалістичний план миру".

Згодом видання Reuters відзначило, що Ланзу говорив про ідею закінчення війни в Україні не від імені Трампа. Там зокрема додали, що наразі він не працює в команді майбутнього президента США.

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