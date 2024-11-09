Коментуючи публікації ЗМІ щодо мирного плану Трампа щодо України, чиновник наголосив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

Найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.

Таку заяву зробив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, пише "Польське радіо". Коментуючи публікації ЗМІ щодо мирного плану Трампа щодо України, чиновник наголосив, що такий план, ймовірно, лише на стадії підготовки.

На його думку, найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України, йдеться в матеріалі.

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"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – пояснив Туск, додавши, що "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Мир в Україні: інші новини

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ідеї про припинення вогню без надання Україні гарантій безпеки можуть призвести до подальшої окупації і руйнації України російськими загарбницькими військами. За його словами, Україна вже мала досвід режимів припинення вогню з 2014 року, і Росія завжди ті домовленості порушувала.

Раніше видання The Guardian закликало не сподіватися на мирний план Трампа. Автори писали, що навіть якщо Трамп спробує знайти компромісне рішення для Києва і Москви, далеко не факт, що він зможе це зробити.

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