Жінка згадує Другу світову і каже, що тоді в селі жодна хата не згоріла.

З нещодавно окупованого села Очеретине цивільні мешканці продовжують тікати від "асвабадітєлєй". Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, 98-річна жінка пішки втекла від росіян і дісталася підконтрольної Україні території.

Зазначається, що Лідія Степанівна змогла пройти під обстрілами понад 10 кілометрів. Літня жінка не мала при собі ані їжі, ані води та ледь трималася на ногах, підтримуючи себе двома палицями. Дорогою вона декілька разів падала без сил.

Надвечір жінку на дорозі побачили українські військові та передали групі поліції "Білий Янгол". Вже вони доставили жінку в безпечне місце, де вона отримала належну допомогу.

Як розповіла сама Лідія Степанівна, будинок в Очеретиному, який вона будувала власними руками, "асвабадітєлі" зруйнували, а рідні пенсіонерки зазнали поранень під час спроби вийти із села.

"Там страшне, що робиться. Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Ота війна (Друга світова – УНІАН) така не була. Я ж бачила і ту війну. Тоді жодна хата не згоріла", — каже Лідія Степанівна.

Вже у шелтері жінці повідомили, що її рідні, які теж втекли з Очеретиного, але іншим маршрутом, теж вижили, хоча й отримали поранення. Онука Лідії Степанівни вже пообіцяла взяти жінку до себе.

Окупація Очеретиного: що відомо

Як писав УНІАН, кілька днів тому росіяни змогли прорватися в село Очеретине, що на північний захід від Авдіївки. За даними Forbes, відбулася помилка в ротації українських бригад, через що для росіяни просто відкрили "хвіртку" вглиб української оборони.

Із захопленого села почали тікати цивільні мешканці. Раніше ми розповідали, що від росіян на вільну територію втік 88-річний чоловік.

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