Коли російські загарбники зайшли до частини Очеретиного, у Івана Яковича та його сусіда забрали документи.

88-річний чоловік вийшов з окупованої частини селища Очеретине Донецької області, аби не отримувати громадянство РФ. Про цю історію розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Чоловік на імʼя Іван Якович сам вийшов на підконтрольну українським військовим територію, де його на дорозі зустріли волонтери та підвезли до Покровська.

"Він усю ніч ішов до якогось переїзду. Там був обстріл, він пару годин там перебував, щоб перечекати", – мовиться у відео.

Зазначається, що коли російські загарбники зайшли до частини Очеретиного, у Івана Яковича та його сусіда забрали документи та сказали, що видадуть їм російське громадянство.

"У нього з собою було лише пенсійне посвідчення з документів. Він зібрав один рюкзак і пішов", – розповідають історію чоловіка у відео.

В ОВА зауважили, що Івана Яковича відвезли до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти він буде направлений до одного із закладів системи соціального захисту населення, де йому буде надано місце для проживання і всі необхідні послуги.

"Історія пана Івана вражає. Це – громадянська позиція та любов до Батьківщини. Я щиро вдячний всім, хто підтримує жителів області. Ваша небайдужість рятує життя наших людей", – додав Філашкін.

Ситуація в Очеретиному

Останнім часом у центрі уваги опинилося селище Очеретине Донецької області. Вранці 24 квітня офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що в районі цього населеного пункту тривали бої.

Водночас у низці західних ЗМІ повідомили, що ворог вже захопив Очеретине. Так, про прорив окупантів на Донбасі писало німецьке видання Bild. Аналітик Юліан Рьопке заявив, що після жорстких боїв, які тривали кілька місяців, підрозділи окупаційних військ протягом останніх 48 годин змогли увійти Очеретине, фактично не зустрівши серйозного спротиву.

Своєю чергою, The Telegraph пише, що Росія захопила Очеретине через помилку в ротації ЗСУ, а прорив загарбників вдалося зупинити завдяки тому, що в бій вступила бригада, яка виходила з позицій.

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