Поки що окупанти застрягли в районі Очеретиного.

Цими вихідними 47-та механізована бригада відступала від лінії фронту на схід від села Очеретине на Авдіївському напрямку, а окупанти атакували і майже прорвалися через українські позиції на смугу незахищеної місцевості.

Місце 47-ї механізованої бригади на лінії фронту мала зайняти 115-та механізована бригада ЗСУ. Але цього не сталося. За словами командира роти 47-ї мехбригади Миколи Мельника, "деякі частини просто відвалилися", - пише Forbes. Російські розвідники та оператори дронів, які спостерігали за позиціями, що їх займала 47-та механізована бригада, очікували виявити в тих самих траншеях війська 115-ї механізованої бригади. "Замість цього вони знайшли... нікого", - пише видання.

Для 30-ї мотострілецької бригади російської армії це був шанс проїхати залізничними коліями, які йдуть на захід від Авдіївки, і захопити вузький виступ, який на карті має вигляд ножа, що врізається в українську лінію оборони, але вона застрягла на півдорозі до Очеретиного. Прорив росіян міг би зруйнувати українську лінію на захід від Авдіївки і змусити десятки тисяч українських військових відступати з Донецької області.

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Єдина причина, через яку окупанти не просунулися глибше в український тил цими вихідними, полягає в тому, що 47-та механізована бригада, яка відступала, розвернулася і знову приєдналася до бою. "47-ма механізована бригада знову в справі", - сказав Мельник.

"Протягом останніх кількох днів росіяни трохи розширили свій виступ, але не просунулися. На даний момент катастрофи для України запобігли", - написало видання.

Але битва все ще триває. Якщо окупанти зможуть перекинути резерви на виступ, вони, можливо, зможуть розширити наступ. Видання зазначило, що 90-та гвардійська танкова дивізія російської армії перебуває неподалік і наразі не воює. Якщо дивізія зможе посилити виступ, це може ускладнити будь-яку українську контратаку. У найгіршому для України сценарії танкова дивізія зможе змусити 47-ту механізовану бригаду відступити.

Доброю новиною для ЗСУ є те, що вони збираються отримати багато боєприпасів і велику нову партію М-2 для 47-ї механізованої бригади.

"Російські війська, вочевидь, прагнуть здійснити широкий прорив позицій ЗСУ на північний захід від Авдіївки, - зазначив Інститут з вивчення війни, - але їхня здатність зробити це буде притуплена прибуттям західної допомоги".

Ситуація в районі Очеретиного

Ситуація в районі селища Очеретине на Авдіївському напрямку складна, ворог зайшов у південну частину населеного пункту. Як сказав представник ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, ЗСУ наразі вибивають звідти окупантів. За словами Волошина, окупанти застосовують увесь наявний арсенал озброєння, зокрема й хімічні отруйні речовини, та намагаються закріпитися в південній частині Очеретиного.

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