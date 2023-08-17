ЗСУ звільнили Урожайне, а ткже домоглися великих успіхів в районі Роботино в західній частині Запорізької області.

16 серпня українські війська продовжили контрнаступальні дії як мінімум на трьох ділянках фронту та просунулися у західній частині Запорізької області та на кордоні Донецько-Запорізької області, у тому числі звільнили село Урожайне.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни, ЗСУ продовжували контрнаступ на Бахмутському, Бердянському (район кордону Запорізько-Донецької області) і Мелітопольському (Захід Запорізької області) напрямках.

"Українські повідомлення про звільнення Урожайного узгоджуються з попередніми заявами українських офіційних осіб про звільнення інших населених пунктів в цьому районі і недавніми повідомленнями російських військ про те, що російські частини в цьому районі відводяться", - йдеться у звіті.

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Крім того, аналітики зазначають, що українські сили просувалися на північний схід від н.п. Роботине (10 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області і, "ймовірно, домоглися великих успіхів в прилеглих районах, враховуючи безперервну активність українських сил в лісових масивах на північний схід від населеного пункту".

Як пише ISW, це підтверджують і російські воєнкори, які стверджують, що невеликі групи української піхоти за підтримки бронетехніки продовжували наступ північніше і північно-східніше Роботиного, а також у напрямку Вербового. Російські воєнкори стверджували, що за північну частину Роботиного в даний час ведуться бої і що українська техніка може більш вільно пересуватися в цьому районі через розмінування українськими силами мінних полів. Також, за їхніми твердженнями, недавні успіхи української сторони дозволяють українським силам чинити постійний тиск на російські сили в районах, де більше немає мін.

Також аналітики спростовують повідомлення російських джерел про те, що ЗСУ задіяли в Запорізькій області свої "основні резерви" для проведення контрнаступальних операцій.

"Триваючі заяви Росії про атаки невеликої частини української піхоти в цьому районі не відповідають передбачуваному задіянню основних елементів механізованих резервів України. Російські джерела, мабуть, неправильно зображують українські резерви як один великий унітарний контингент, який Україна відправить в бій як єдине ціле, і передчасно заявляють, що Україна направила всі свої резерви, грунтуючись на розрізнених спостереженнях за українськими підрозділами, оснащеними західним озброєнням", - йдеться у звіті.

16 серпня ЗСУ звільнили Урожайне

Селище російські окупанти захопили ще у березні 2022 року.

Кілька днів тому почали з'являтися повідомлення про вибиванні російських загарбників з ключових позицій в Урожайному поблизу нещодавно звільненого Старомайорського. Вранці 16 серпня заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомила про звільнення Урожайного від окупантів.

А незабаром воїни 35 окремої бригади морської піхоти, які брали участь у звільненні населеного пункту показали і розповіли, як відбувалося. Також опубліковані кадри того, як українські бійці піднімають синьо-жовтий прапор над зруйнованим пам'ятником.

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