Росіяни заблокували важливу логістичну артерію Сил оборони, що сполучала Дніпропетровщину з Покровськом, йдеться у матеріалі.

Російські окупаційні війська вирішили обійти Покровськ Донецької області з півдня на захід, не штурмуючи місто в лоб.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на двох співрозмовників серед військових, які перебувають на Покровському напрямку. Зараз ворожі війська рухаються в бік селищ Котлине та Удачне Покровського району.

Ці населені пункти знаходяться на трасі Межова-Покровськ. Згідно з мапою проєкту DeepState, силам РФ до цих населених пунктів залишилося менше двох кілометрів. За даними УП, відстань становить менше кілометра.

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"Це означає, що росіяни повністю заблокували трасу Межова-Покровськ – важливу логістичну артерію Сил оборони, що сполучала Дніпропетровщину з Покровськом", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що від російського виступу під селищами Котлине та Удачне усього 7 кілометрів до адміністративної межі Дніпропетровської області.

"Це було очевидно. Росіяни хочуть обрізати логістику і взяти місто (Покровськ – УП) без бою", – акцентував командир 108-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

При цьому інше джерело УП вважає, що сам Покровськ Донецької області не є ціллю окупаційних військ РФ. Ключова задача ворога, за словами співрозмовника, – дотягнутися до Дніпропетровщини та розвинути наступ на область.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 11 січня 2025 року, станом на 22:00 на передовій відбулося 157 бойових зіткнень із противником. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку, де упродовж дня ворог здійснив 63 наступальні дії.

Вночі 11 січня проєкт DeepState повідомив, що російські загарбники завершили окупацію міста Курахове Донецької області. Вранці 12 січня речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував цю інформацію, заявивши, що "українські позиції тримаються на ТЕС, що входить в місто Курахове".

Також у DeepState інформують, що росіяни продовжують наступати в бік населених пунктів Дачне і Янтарне в Донецькій області. Рухи ворожої піхоти фіксують у районі очисних споруд, на захід від міста Курахове.

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