Окупанти вже за 3 км від Покровська, ситуація з обстрілами погіршується, - МВА

Евакуація мешканців триває, але тепер в іншому форматі. Людей тепер забирають адресно, адже організувати точки збору значно важче.

Російська армія посилила обстріли Покровська Донецької області. Місто без світла, газу й водопостачання, повідомив голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк ефірі "Радіо Свобода".

Як зазначив очільник МВА, наразі російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

"Ситуація по обстрілах погіршується, вони почастішали, це й КАБи й артилерія, особливо надокучають FPV-дрони. Немає такого місця в місті, яке не прострілюється артилерією чи дронами", - сказав він.

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За даними МВА, в місті досі залишається 7 200 людей. Попри відсутність електропостачання, тепла та води, у Покровську працюють кілька аптек, міська лікарня – в обмеженому режимі, одне відділення "Укрпошти" та декілька крамниць. Евакуація мешканців триває, але тепер в іншому форматі.

"Вже немає точок збору для евакуації. Людей забирають адресно з будинків. Людей везуть здебільшого в Павлоград, там люди проходять реєстрацію. Протягом місяця люди отримують 10 800 грн "підйомних" від міжнародних партнерів. Людей розміщують в місцях компактного проживання – школи, гуртожитки. Люди можуть там перебувати стільки скільки буде потрібно", - сказав Добряк.

Ситуація в районі Покровська

Бої за Покровськ почалися ще в липні 2024 року. 7 серпня окупанти захопили село Сергіївку і почали просування до селища Гродівка, що незабаром дало змогу наносити артилерійські удари безпосередньо по самому Покровську.

Через півроку російські війська перебувають від 4 до 8 кілометрів від міста.

Раніше УНІАН повідомляв про резерви, які окупанти перекидають на Курахівський і Покровський напрямки. Вони становлять до 10 тисяч, за словами Петра Андрющенка.

Крім того, Росія хоче перетворити Покровськ на плацдарм для подальшого наступу. Однак Сили оборони України роблять усе можливе, щоб цього не допустити. Хоч окупанти й намагаються просто обійти місто.

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