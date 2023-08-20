Протягом минулої доби на фронті відбулося більше 30 бойових зіткнень.

Російський агресор здійснив кілька спроб наступу протягом минулої доби. Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, окупанти намагалися наступати під Бахмутом, Мар'їнкою та в районі нещодавно визволеного села Урожайне на півдні.

Так, на Бахмутському напрямку загарбники здійснили безуспішну спробу наступу на північ від Богданівки, а також північніше та південніше Кліщіївки. На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили наступ російських окупантів в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі села Урожайне, яке нещодавно визволили ЗСУ.

Водночас, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Традиційно Генштаб не розкриває подробиць, обмежуючись загальними формулюваннями про закріплення на досягнутих рубежах і контрбатарейну боротьбу.

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Загалом протягом минулої доби зафіксовано 32 бойових зіткнення.

Війна в Україні – останні новини

За даними американського Інституту вивчення війни, останні просування Сил оборони на півдні мають істотне тактичне значення, оскільки відкривають можливість діяти вже за межами масштабних мінних полів.

Напередодні спікер російського МЗС Марія Захарова звернулася до бійців ЗСУ із дивною заявою. Вони закликала українську армію допомогти російським загарбникам знищити українську державу.

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