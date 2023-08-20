Найближчим часом має стати зрозуміло, наскільки великою була стримуюча роль саме мінних полів.

Останні просування Сил оборони України на півдні мають істотне тактичне значення, оскільки дозволяють діяти вже за межами масштабних мінних полів. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що українські війська 19 серпня продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, просуваючись на рубежі Авдіївка – Донецьк і на заході Запорізької області в районі села Роботине.

Крім того, геолокаційні відеозаписи, опубліковані ще 16 серпня, показують, що українські сили нещодавно здійснили обмежене просування на схід від селища Невельське, розташованого безпосередньо на захід від Донецька.

Відео дня

"Останні українські наступи біля невеликих населених пунктів поблизу адмінмежі Донецької та Запорізької областей та на заході Запоріжжя, ймовірно, мають тактичне значення через структуру російських оборонних ліній. Ці досягнення можуть дозволити українським силам почати діяти на менш замінованих ділянках російської лінії оборони, які, ймовірно, сприятимуть більш швидким досягненням України", – зазначає ISW.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб, учора росіяни знов намагались наступати на Бахмутському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Зокрема противник вів безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного.

Польовий командир бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський, який очолює батальйон "Восток", визнав, що Росія не здатна перемогти Україну військовим шляхом, і закликав заморозити війну. На його думку, цей стан "ані миру, ані війни" буде більше шкідливим для України, ніж для Росії.

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