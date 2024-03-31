Ще одна людина отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу.

Російські війська вчергове обстріляли Ізюмський район Харківської області, внаслідок цього одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Слідчі з'ясували, що 31 березня близько 00:35 армія РФ масовано обстріляла селище Борова, що в Ізюмському районі. Через атаку загинув 19-річний хлопець, а осколкове поранення отримав чоловік, якому 27 років, його шпиталізували до лікарні у важкому стані.

Також у селищі пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки, магазини тощо. За попередньою інформацією, противник завдав удару по місту з РСЗВ "Ураган".

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"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - додали у повідомленні.

Обстріли окупантів: останні новини

Як писав УНІАН, 30 березня росіяни з артилерії вдарили по місту Красногорівка (Донецька область). Внаслідок атаки загинуло двоє людей, ще одна отримала поранення. У прокуратурі додали, що "в епіцентрі уражень опинився приватний сектор із щільною житловою забудовою".

Також повідомлялось, що Зміївську ТЕС у Харківській області було повністю зруйновано через удар російських окупантів 22 березня.

"Знищено всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнування різний, від повного - до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, необхідної для відновлення, а також будь-яких прогнозів стосовно часу ремонтів - немає", - розповіли на сайті "Центренерго".

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