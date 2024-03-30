Відомо, що російські загарбники атакували село на Запоріжжі сьогодні, 30 березня.

Армія РФ обстріляла село Долинка Пологівського району Запорізької області, внаслідок чого постраждав 12-річний хлопчик. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, дитина отримала контузію, її шпиталізували до Запорізької обласної дитячої лікарні.

"Наразі життю хлопчика нічого не загрожує", - додав посадовець.

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Раніше Федоров попереджав жителів області про загрозу ударів балістичними ракетами під час оголошення повітряної тривоги.

Також у ДСНС Запорізької області повідомили, що 29 березня рятувальники ліквідували чотири пожежі, які сталися внаслідок обстрілів армії РФ. За інформацією відомства, вогнеборці приборкали дві пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку, де горіли квартири з 3 по 5 поверхи.

"У с. Преображенка і с. Новоданилівка Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території і пожежу на території приватного домоволодіння", - додали у повідомленні.

На щастя, ніхто не постраждав.

Обстріли окупантів: останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні росіяни з артилерії вдарили по місту в Донецькій області. Внаслідок цього загинули дві людини, ще одна отримала поранення.

Водночас речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що Росія може готувати новий масштабний обстріл, адже під час нічної атаки окупанти намагалися викривати та обходити українську протиповітряну оборону.

"Сам факт того, що ворог намагався знову спрямовувати маршрути своїх безпілотників у такий спосіб, щоб і викривати, і обходити системи ППО може побічно свідчити про те, що навіть така не дуже потужна, порівняно з іншими, атака може бути передвісником наступних атак, коли ворог збере певну інформацію", - пояснила вона.

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