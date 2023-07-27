Зазначається, що росіяни били як по позиціях української армії, так і по житлових будинках.

Українські військові продовжують нещадно бити по російських окупантах. Авіація сил оборони завдала 13 ударів по загарбниках.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника і два – по його зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу вразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, один склад боєприпасів, один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки і ще три важливі цілі російських окупантів", - йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У свою чергу за минулу добу, 26 липня, росіяни завдали 49 ракетних і 37 авіаційних ударів, здійснили понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і мирних населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнування отримали житлові будинки.

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Крім того, зберігається дуже висока ймовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України.

Ситуація на фронті станом на 26 липня - головні новини

Росіяни проводять безуспішні атаки на Куп'янському та Лиманському напрямках. Заступник Міністра оборони Ганни Маляр зазначила, що українські захисники продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках і мають успіхи в районі Бахмута Донецької області.

При цьому раніше ЗМІ писали, що Україна ще не завдала свого головного удару в нинішньому контрнаступі ЗСУ. Видання New York Times пише, що мета українських військових полягає в тому, щоб розірвати сухопутний коридор між Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями або, принаймні, просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні досяжності української артилерії.

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