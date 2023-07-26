Американські чиновники розуміють, що контрнаступальні дії українців - це титанічна робота, зазначила посол України в Штатах.

Американські топ-чиновники, у тому числі президент США Джо Байден, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів Штатів генерал Марк Міллі та голова американського Міноборони Ллойд Остін розуміють, що контрнаступ ЗСУ 2023 - це не якесь шоу.

Американські партнери висловлюють українській стороні "тільки слова підтримки", розповіла посол України в Штатах Оксана Маркарова в ефірі "Радіо Свобода". За її словами, також є дуже активне обговорення того, що саме потрібно нашій державі для того, щоб ми були більш успішними.

"…наші партнери на офіційному рівні від президента Байдена до адміністрації, до міністра оборони Остіна і генерала Міллі дуже чітко розуміють, що наш контрнаступ, наше звільнення територій і захист наших будівель, домівок, наших людей - це не шоу якесь, це дуже складна, титанічна насправді робота, яку роблять наші сміливі захисники. Тому ми насправді чуємо від них тільки слова підтримки…", - заявила дипломат.

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Посол додала, що українська сторона не чує ніякого негативу. "У нас йде постійна і досить конструктивна робота, і в нашого військового керівництва щодо того, яким чином ми можемо бути більш успішними, як це робити краще", - підкреслила Маркарова.

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10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські воїни розпочали контрнаступальні операції. Наші бійці пішли вперед на півдні України, а також рухалися на Бахмутському напрямку й звільнили від росіян низку населених пунктів.

Західні ЗМІ писали, що нібито союзники України незадоволені повільними темпами контрнаступу. Варто зазначити, що нашим воїнам заважає рухатися вперед, зокрема, те, що супротивник дуже щільно замінував території.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наші контрнаступальні дії відстають від графіка, але в цілому йдуть згідно з планом.

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