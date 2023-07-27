Як повідомили українські посадовці Вашингтону, в разі успіху ця операція може зайняти від одного до трьох тижнів.

Південь України став напрямком для головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони. Українська влада повідомила американським урядовцям про те, що посилені угруповання військ спробують пройти через мінні поля, які облаштували окупанти, до міста Токмак Запорізької області. В разі успіху – спробують дійти до Мелітополя.

Про це пише видання New York Times із посиланням на американських чиновників, які надали інформацію на умовах анонімності. Мета українських військових полягає в тому, щоб розірвати сухопутний коридор між Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями чи принаймні просунутися настільки далеко, щоб півострів опинився в зоні досяжності української артилерії.

Однак, як наголошує видання, після старту контрнаступу на початку червня не все пішло за планом. Офіційні особи Білого дому та Пентагону заявили, що спостерігають за активізацією операції з великим інтересом. "Це велике випробування", – сказав один високопоставлений чиновник США.

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"Головний удар контрнаступу України, який триває майже два місяці, зараз припадає на південний схід країни, заявили двоє представників Пентагону. Тисячі підкріплень вливаються у важку битву, багато з них були навчені та оснащені Заходом і до цього часу знаходилися в резерві", – йдеться в матеріалі.

Війна в Україні: важливі новини

Російські окупанти продовжують безуспішно атакувати на Купʼянському та Лиманському напрямках. Водночас, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, українські захисники продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках та мають успіхи в районі Бахмута Донецької області.

Крім того, росіяни не припиняють терор мирних українських міст. Зокрема, ввечері 26 липня ворог завдав потужного удару по Україні, випустивши 36 ракет (Х-101/Х-555) з літаків Ту-95МС – били з району Каспійського моря. Також були пуски ракет "Калібр" та Х-47 "Кинджал". Відомо, що сили ППО збили 36 ракет, серед яких 3 "Калібри" та 33 ракети Х-101/Х-555. Інформація щодо збиття ворожих "Кинджалів" уточнюється.

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